Spettacoli, laboratori e bancarelle: Santa Lucia nella Bergamasca (Di domenica 5 dicembre 2021) Provincia di Bergamo. Spettacoli, laboratori e le immancabili bancarelle: sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo e nella provincia orobica in occasione di Santa Lucia, una tradizione apprezzata dai grandi ma soprattutto dai più piccoli che attendono trepidanti di ricevere i doni nella magica notte tra il 12 e il 13 dicembre. Ecco la panoramica degli appuntamenti a tema promossi nella Bergamasca. BERGAMO Dal 10 al 12 dicembre a Bergamo, sul Sentierone, torneranno le bancarelle di Santa Lucia, dove sarà possibile trovare dolciumi, accessori e vestiti. Nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, per la gioia di tutti i bambini, Santa Lucia arriverà ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Provincia di Bergamo.e le immancabili: sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo eprovincia orobica in occasione di, una tradizione apprezzata dai grandi ma soprattutto dai più piccoli che attendono trepidanti di ricevere i donimagica notte tra il 12 e il 13 dicembre. Ecco la panoramica degli appuntamenti a tema promossi. BERGAMO Dal 10 al 12 dicembre a Bergamo, sul Sentierone, torneranno ledi, dove sarà possibile trovare dolciumi, accessori e vestiti. Nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, per la gioia di tutti i bambini,arriverà ...

