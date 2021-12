Slittino | nelle sprint si impongono Sics Sics e ancora Julia Taubtiz | azzurri lontani dai piazzamenti di rilievo

(Di domenica 5 dicembre 2021) Al maschile era arrivato il capolavoro timbrato Dominik Fischnaller, si è completato il week-end di Sochi per la Coppa del Mondo dicon le proveal femminile e del doppio, dove per l’Italia non sono arrivati però risultati di. Tra le donne arriva il bis diTaubitz: la teutonica domina, dopo la vittoria di poche ore fa nella gara classica, e vola sempre più al comando della classifica. Battute la statunitense Summer Britcher di 21 millesimi e la connazionale Dajana Eitberger. Nella top-5 la lettone Kendija Aparjode e l’altra tedesca Anna Berreiter. In casa Italia azzurre fuori dalla top-10: la migliore è Andrea Voetter, 12ma, seguita da Nina Zoeggeler. Quindicesima invece Marion Oberhofer. Nel doppio tornano a vincere i lettoni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slittino nelle

...o l'ideale è avere uno chef a vostra disposizione? Vi attira di più l'adrenalina delloo ...un'escursione su una slitta trainata dai cavalli per poi scaldarvi nella sauna? Si può fare...Arrivano buone notizie da Sochi, in Russia, dove si sta svolgendo la Nation Cup disu pista artificiale . Qui gli italiani hanno ben figurato, partendo proprio dal secondo ...hanno chiuso...Al maschile era arrivato il capolavoro timbrato Dominik Fischnaller, si è completato il week-end di Sochi per la Coppa del Mondo di slittino con le prove sprint al femminile e del doppio, dove per l'I ...Torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di slittino, a distanza di quasi due anni (l’ultimo successo è stato nel gennaio 2020 in quel di Lillehammer), Dominik Fischnaller. Il portacolori azzurro tro ...