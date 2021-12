Sanremo 2022: Gianni Morandi porta un brano scritto da Jovanotti (Di domenica 5 dicembre 2021) Amadeus ha svelato i 22 nomi dei cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e che da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022 si esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra grandi ritorni e tante novità spicca il nome di Gianni Morandi. L’ultima esibizione alla kermesse della musica italiana risale a 50 anni fa, quando nel 1972 l’eterno ragazzo cantò Vado a lavorare, classificandosi al quarto posto. Vi raccomandiamo... Sanremo Giovani 2021: ecco chi sono i cantanti che partecipano alle selezioni Nel 2022 la voce di Fatti mandare dalla mamma porta sul palco dell’Ariston un brano scritto da Lorenzo Jovanotti. Top secret ovviamente il ... Leggi su diredonna (Di domenica 5 dicembre 2021) Amadeus ha svelato i 22 nomi dei cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival die che da martedì 1 a sabato 5 febbraiosi esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra grandi ritorni e tante novità spicca il nome di. L’ultima esibizione alla kermesse della musica italiana risale a 50 anni fa, quando nel 1972 l’eterno ragazzo cantò Vado a lavorare, classificandosi al quarto posto. Vi raccomandiamo...Giovani 2021: ecco chi sono i cantanti che partecipano alle selezioni Nella voce di Fatti mandare dalla mammasul palco dell’Ariston unda Lorenzo. Top secret ovviamente il ...

