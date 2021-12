Juve, Mauro: «Allegri non ha colpe, ma è ora di giocare bene» (Di domenica 5 dicembre 2021) Massimo Mauro: «La Juve ha un solo modo per vincerne 10 di fila». Ecco il pensiero dell’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus ed ora opinionista, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. LA Juve NON FA GOL – «La qualità del gioco è fondamentale. Guardate il campionato: il Milan gioca bene, l’Inter gioca bene, l’Atalanta gioca bene, il Napoli gioca anche meglio rispetto alle stagioni con Sarri. Chi comanda la classifica fa spettacolo. Se sei la Juve e vuoi fare 10 risultati utili consecutivi, è il momento di giocare bene». Allegri – «Allegri non ha colpe. La rosa non è quella della grande ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Massimo: «Laha un solo modo per vincerne 10 di fila». Ecco il pensiero dell’ex centrocampista bianconero Massimo, ex centrocampista dellantus ed ora opinionista, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. LANON FA GOL – «La qualità del gioco è fondamentale. Guardate il campionato: il Milan gioca, l’Inter gioca, l’Atalanta gioca, il Napoli gioca anche meglio rispetto alle stagioni con Sarri. Chi comanda la classifica fa spettacolo. Se sei lae vuoi fare 10 risultati utili consecutivi, è il momento di».– «non ha. La rosa non è quella della grande ...

Advertising

Joshua4ita : RT @LucaRuss0: MAURO: “Allegri non ha colpe. La rosa non è quella della grande Juve” - LucaRuss0 : MAURO: “Allegri non ha colpe. La rosa non è quella della grande Juve” - MondoBN : MAURO: “Allegri non ha colpe. La rosa non è qu - gilnar76 : Massimo Mauro: «La Juve ha un solo modo per vincerne 10 di fila» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Massimo Mauro: «La Juve ha un solo modo per vincerne 10 di fila» - -