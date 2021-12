Ibrahimovic: “Liverpool? Non credo alla scaramanzia, sono più forte di queste cose. Daremo il massimo” (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è ospite alla trasmissione “Che Tempo che fa sulla Rai”. queste le parole dello svedese: “Liverpool? Non credo alla scaramanzia, sono più forte di queste cose. Questa è una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio e vedere come va”. Il suo ritorno ha cambiato il Milan: “Non è solo merito mia ma anche di tutta la squadra, però poi dipende sempre dai trofei che si vincono. Quando Ibra firma c’è sempre magia”. Ha giocato contro Paolo Maldini, ora gioca con Daniel: “Si è bello questo…ho giocato contro Paolo e oggi gioco con Daniel. Vediamo se continua l’adrenalina magari posso giocare anche con il figlio di Daniel”. Sulla sua forza: “Ho sempre creduto in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan, attaccante del Milan, è ospitetrasmissione “Che Tempo che fa sulla Rai”.le parole dello svedese: “? Nonpiùdi. Questa è una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio e vedere come va”. Il suo ritorno ha cambiato il Milan: “Non è solo merito mia ma anche di tutta la squadra, però poi dipende sempre dai trofei che si vincono. Quando Ibra firma c’è sempre magia”. Ha giocato contro Paolo Maldini, ora gioca con Daniel: “Si è bello questo…ho giocato contro Paolo e oggi gioco con Daniel. Vediamo se continua l’adrenalina magari posso giocare anche con il figlio di Daniel”. Sulla sua forza: “Ho sempre creduto in ...

