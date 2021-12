Battlefield come nessun altro: ecco la rivoluzione che compiranno i programmatori di vari team (Di domenica 5 dicembre 2021) Il meta universo di Battlefield. Ebbene, gli sviluppatori del popolare fps di DICE ed Electronic Arts sembrano voler puntare dritti in questa direzione per il futuro della fortunata serie. Battlefield 2042Battlefield non sarà più solo e soltanto un videogioco ma… un universo multiplo. O meglio, un meta universo, come va di moda ultimamente. Gli sviluppatori del noto brand – appartenenti al colosso statunitense Electronic Arts – sembrano voler prendere questa direzione per il futuro della saga. I team coinvolti in questa transizione dalle fondamenta saranno molteplici, e lavoreranno tutti in parallelo per garantire ai videogiocatori un’esperienza unica e rinnovata nel corso degli anni a venire. Battlefield come Call of Duty: nasce il meta universo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Il meta universo di. Ebbene, gli sviluppatori del popolare fps di DICE ed Electronic Arts sembrano voler puntare dritti in questa direzione per il futuro della fortunata serie.2042non sarà più solo e soltanto un videogioco ma… un universo multiplo. O meglio, un meta universo,va di moda ultimamente. Gli sviluppatori del noto brand – appartenenti al colosso statunitense Electronic Arts – sembrano voler prendere questa direzione per il futuro della saga. Icoinvolti in questa transizione dalle fondamenta saranno molteplici, e lavoreranno tutti in parallelo per garantire ai videogiocatori un’esperienza unica e rinnovata nel corso degli anni a venire.Call of Duty: nasce il meta universo ...

