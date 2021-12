Udine: Sarebbe morta dopo la seconda dose la 14enne Giada Furlanut (Di domenica 5 dicembre 2021) Trieste 4-12-21 – Rimane un mistero la morte della 14enne Giada Furlanut, sportiva di Fiumicello (Go). È uscita oggi, su Telefriuli, la notizia della 14enne, morta improvvisamente ieri dopo un malore, per essere cancellata dalla testata poche ore più tardi. Il link all’articolo segna errore, pagina non trovata. Fortunatamente è rimasta traccia e pubblico la… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021) Trieste 4-12-21 – Rimane un mistero la morte della, sportiva di Fiumicello (Go). È uscita oggi, su Telefriuli, la notizia dellaimprovvisamente ieriun malore, per essere cancellata dalla testata poche ore più tardi. Il link all’articolo segna errore, pagina non trovata. Fortunatamente è rimasta traccia e pubblico la… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Stella_Ssj : @lordfed3 Anche Monfalcone, Udine, Gorizia... e parlo anche di zone periferiche dove, anche a voler seguire norme i… - bittenapple : #Italia #Trieste #Udine #NoGreenPass Questa mattina più persone con la mascherina all'aperto… provate dalla fatica… - Millennium_10 : @SCUtweet Sarebbe ora di vedere qualche giovane promettente, oggi a Udine Rovella migliore del Genoa per distacco..… - CIRODESANTO1 : @Torrenapoli1 Sostituito nel campionato 87-88 da Paolo Miano buon calciatore ad Udine, ma mai utilizzato a Napoli,… - Cucciolina96251 : RT @VrBlueandyellow: Il Tony non ha bisogno di consigli,ma c'è Stryger Larsen in scadenza a giugno ad Udine:sarebbe un ottimo vice Lazo(e p… -