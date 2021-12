Sampdoria | Stankovic pronto a succedere a D’Aversa | l’indiscrezione

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport lancia la bomba: in caso di sconfitta contro la Lazio sarebbeDejana prendere il posto di RobertoDopo la sconfitta di martedì la posizione di Robertosulla panchina blucerchiata non sarebbe così salda. A quanto riporta Il Corriere dello Sport, Massimo Ferrero avrebbe di nuovo messo in discussione l’allenatore dellae vedrebbe nella Lazio l’ultima spiaggia. Il presidente doriano sarebbe tornato a pensare a Dejan, tencico dello Stella Rossa. Sempre secondo il quotidiano sportivo, un passo falso contro la Lazio potrebbe portare all’esonero immediato dell’ex allenatore del Parma prima del Derby della Lanterna. Un nuovo sondaggio sarebbe stato già portato a termine.per approdare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Stankovic

