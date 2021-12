Roma, Tiago Pinto: «7 sconfitte sono tante. Ma ho fiducia in Mourinho» (Di sabato 4 dicembre 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. TIFOSI – «I tifosi ci sono stati vicini e loro devono essere la nostra ispirazione. Dobbiamo lavorare ogni giorno per renderli orgogliosi e li ringraziamo del loro supporto, ma sappiamo che nel calcio ci sono momenti difficili in cui il lavoro di ogni giorno non viene ripagato. Sappiamo tutti che dobbiamo lavorare di più, ancora di più dopo questa sconfitta, seguendo e continuando a credere nei nostri obiettivi». Mourinho – «In queste mesi il nostro mister, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), general manager della, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni, general manager della, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. TIFOSI – «I tifosi cistati vicini e loro devono essere la nostra ispirazione. Dobbiamo lavorare ogni giorno per renderli orgogliosi e li ringraziamo del loro supporto, ma sappiamo che nel calcio cimomenti difficili in cui il lavoro di ogni giorno non viene ripagato. Sappiamo tutti che dobbiamo lavorare di più, ancora di più dopo questa sconfitta, seguendo e continuando a credere nei nostri obiettivi».– «In queste mesi il nostro mister, ...

