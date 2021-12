Roma. Soldi, armi e droga: in manette tre persone (Di sabato 4 dicembre 2021) Era solito spacciare nella stessa zona, in un parcheggio in via Rodolfo Valentino, nei pressi del Tufello. La Polizia è così andata a colpo sicuro, cogliendo un 29enne in possesso di 220 euro. Gli agenti hanno poi perquisito la sua casa dove hanno trovato di tutto: droga (con tanto di documenti per la contabilità), oltre 8000 euro e un fucile ad aria compressa privo di numero di matricola. Il 29enne coabitava con un 59enne e un 26enne, finiti anche loro in manette. Poi, le indagini si sono spostate in un’altra abitazione di proprietà dei tre criminali, dove sono state rinvenute altre armi e droga. Soldi, armi e droga a Roma: l’inizio delle indagini Gli agenti del commissariato Appio, in cooperazione con alcuni agenti della locale squadra mobile, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Era solito spacciare nella stessa zona, in un parcheggio in via Rodolfo Valentino, nei pressi del Tufello. La Polizia è così andata a colpo sicuro, cogliendo un 29enne in possesso di 220 euro. Gli agenti hanno poi perquisito la sua casa dove hanno trovato di tutto:(con tanto di documenti per la contabilità), oltre 8000 euro e un fucile ad aria compressa privo di numero di matricola. Il 29enne coabitava con un 59enne e un 26enne, finiti anche loro in. Poi, le indagini si sono spostate in un’altra abitazione di proprietà dei tre criminali, dove sono state rinvenute altre: l’inizio delle indagini Gli agenti del commissariato Appio, in cooperazione con alcuni agenti della locale squadra mobile, che ...

CorriereCitta : Roma. Soldi, armi e droga: in manette tre persone - vellano76 : @MariangelaPira @SkyTG24 Da abbonato @SkyItalia mi sono stufato di vedere queste vacanze retribuite ogni 6 mesi (Fi… - robreg1 : RT @tuttotitti: @ZanAlessandro E intanto a Roma il PD se la litiga per spartirsi le nomine su un'ottantina di municipalizzate.... io saprei… - Riccardo_Tim : RT @tuttotitti: @ZanAlessandro E intanto a Roma il PD se la litiga per spartirsi le nomine su un'ottantina di municipalizzate.... io saprei… - clacala76 : @lucabattaman95 @GiuseppeFalcao Secondo te i soldi nell’As Roma chi ce li mette?? Sei convinto i tifosi?? Manco l’a… -