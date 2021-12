Roma-Inter, Inzaghi: “Vincere così da autostima” (Di sabato 4 dicembre 2021) Simone Inzaghi nel post partita di Roma-Inter, match della sedicesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 3 a 0 contro la Roma, e valevole per la sedicesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Oggi abbiamo visto un’Inter bella, concreta e anche divertente, forse la più bella della stagione. “Non so se è stata la più bella, tante volte abbiamo giocato bene. Stasera affrontavamo una squadra che aveva perso in casa solo il derby (in realtà col Milan, con la Lazio perse fuori casa ndr). Vincere così ci dà autostima, abbiamo tante partite davanti ma questo è un bellissimo segnale. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Simonenel post partita di, match della sedicesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 3 a 0 contro la, e valevole per la sedicesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Oggi abbiamo visto un’bella, concreta e anche divertente, forse la più bella della stagione. “Non so se è stata la più bella, tante volte abbiamo giocato bene. Stasera affrontavamo una squadra che aveva perso in casa solo il derby (in realtà col Milan, con la Lazio perse fuori casa ndr).ci dà, abbiamo tante partite davanti ma questo è un bellissimo segnale. ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Partita senza storia all'Olimpico ?? - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - Inter : ??? | DUMFRIES Le parole dell'esterno olandese, fondamentale nella vittoria nerazzurra all'Olimpico ?? - Mediagol : VIDEO Roma-Inter, Calhanoglu gol da calcio d’angolo: splendida conclusione del turco - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: All'Olimpico è un dominio nerazzurro: buio pesto per la Roma ??????? #SerieA | #RomaInter -