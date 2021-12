No green pass, a Milano sei multati per occupazione di aree urbane. Decine di persone identificate: volevano far partire cortei (Di sabato 4 dicembre 2021) Due manifestazioni preannunciate e un ‘blitz’ a sorpresa in Duomo, subito arginato dalle forze dell’ordine. È trascorso così il 20esimo sabato di proteste a Milano. Dalle 16 in piazza Sempione si è svolto un presidio No green pass annunciato alla Questura al quale hanno partecipato 100 cento persone. La Polizia di Stato di Milano ha identificato in piazza Fontana sei persone no green pass che sono state sanzionate per occupazione di aree urbane. Una settima persona, invece, è stata sanzionata in piazza Scala per il mancato utilizzo della mascherina. Dalle 18 il dispositivo predisposto dalla Questura ha cominciato a individuare e identificare manifestanti che, senza preavviso, hanno tentato di radunarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Due manifestazioni preannunciate e un ‘blitz’ a sorpresa in Duomo, subito arginato dalle forze dell’ordine. È trascorso così il 20esimo sabato di proteste a. Dalle 16 in piazza Sempione si è svolto un presidio Noannunciato alla Questura al quale hanno partecipato 100 cento. La Polizia di Stato diha identificato in piazza Fontana seinoche sono state sanzionate perdi. Una settima persona, invece, è stata sanzionata in piazza Scala per il mancato utilizzo della mascherina. Dalle 18 il dispositivo predisposto dalla Questura ha cominciato a individuare e identificare manifestanti che, senza preavviso, hanno tentato di radunarsi ...

