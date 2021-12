Lazio, contro la Sampdoria Sarri pensa a Strakosha titolare (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’attuale momento di difficoltà in casa Lazio, in attesa del mercato di gennaio, Sarri può solo apportare dei cambi alla formazione. L’ultima idea prima della trasferta di domani contro la Sampdoria è quella del cambio portiere: un ritorno alla titolarità di Thomas Strakosha in campionato che finora ha giocato solo in Europa League. La squadra prende tanti gol e nella marea delle critiche ci è finito anche Pepe Reina, apparso poco reattivo in diverse situazioni. Lo spagnolo accetta le critiche e guarda avanti: “Dispiace per il momento, ma non si molla. Mai fatto. Con il lavoro a testa bassa e l’umiltà se ne viene fuori”, ha scritto su Instagram, confermando carattere e leadership. Tuttavia questa potrebbe essere l’occasione buona per il suo compagno albanese, che ha perso la titolarità ormai da un ... Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’attuale momento di difficoltà in casa, in attesa del mercato di gennaio,può solo apportare dei cambi alla formazione. L’ultima idea prima della trasferta di domanilaè quella del cambio portiere: un ritorno alla titolarità di Thomasin campionato che finora ha giocato solo in Europa League. La squadra prende tanti gol e nella marea delle critiche ci è finito anche Pepe Reina, apparso poco reattivo in diverse situazioni. Lo spagnolo accetta le critiche e guarda avanti: “Dispiace per il momento, ma non si molla. Mai fatto. Con il lavoro a testa bassa e l’umiltà se ne viene fuori”, ha scritto su Instagram, confermando carattere e leadership. Tuttavia questa potrebbe essere l’occasione buona per il suo compagno albanese, che ha perso la titolarità ormai da un ...

