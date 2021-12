La FIFA pronta al lancio di un algoritmo di matrice italiana per le plusvalenze (Di sabato 4 dicembre 2021) FIFA: SI PENSA A RENDERE EFFETTIVE ALCUNE SOLUZIONI PER RISOLVERE UN PROBLEMA CHE RIGUARDA TUTTO IL MONDO DEL CALCIO Riporta il sito calcioefinanza.it che La FIFA è pronta al lancio dell’algoritmo per le plusvalenze. algoritmo di matrice italiana per stabilire il valore economico oggettivo di un calciatore. LA FIFA HA PRESO CONTATTI CON STANDARD FOOTBALL Come riporta Milano Finanza, la FIFA ha già preso contatti con Standard Football, società italiana che sta sviluppando un sistema in grado di determinare il “fair value” dei calciatori combinando dati come prestazioni, durata del contratto, infortuni e altro. ECCO COSA ACCADREBBE In questo modo, gli affari esorbitanti rispetto a ... Leggi su retecalcio (Di sabato 4 dicembre 2021): SI PENSA A RENDERE EFFETTIVE ALCUNE SOLUZIONI PER RISOLVERE UN PROBLEMA CHE RIGUARDA TUTTO IL MONDO DEL CALCIO Riporta il sito calcioefinanza.it che Laaldell’per lediper stabilire il valore economico oggettivo di un calciatore. LAHA PRESO CONTATTI CON STANDARD FOOTBALL Come riporta Milano Finanza, laha già preso contatti con Standard Football, societàche sta sviluppando un sistema in grado di determinare il “fair value” dei calciatori combinando dati come prestazioni, durata del contratto, infortuni e altro. ECCO COSA ACCADREBBE In questo modo, gli affari esorbitanti rispetto a ...

