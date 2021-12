Kessie e Saelemaekers, Milan batte Salernitana 2-0 (Di sabato 4 dicembre 2021) MilanO (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per il Milan che torna al successo a San Siro regolando con il punteggio di 2-0 una Salernitana troppo remissiva. I rossoneri mettono le cose in chiaro già in avvio trovando il doppio vantaggio dopo diciotto minuti grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers, legittimando una schiacciante superiorità per tutti i novanta minuti senza però trovare altri gol. Al 5?, alla prima vera azione i padroni di casa passano subito avanti: straordinaria percussione a sinistra di Leao che salta due avversari e mette dentro per Kessie, lesto ad anticipare tutto con il sinistro per il momentaneo 1-0. Dopo un infortunio muscolare per Pellegri, uno degli osservati speciali del match, arriva il raddoppio al 18? con Saelemaekers, abile a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)O (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per ilche torna al successo a San Siro regolando con il punteggio di 2-0 unatroppo remissiva. I rossoneri mettono le cose in chiaro già in avvio trovando il doppio vantaggio dopo diciotto minuti grazie alle reti di, legittimando una schiacciante superiorità per tutti i novanta minuti senza però trovare altri gol. Al 5?, alla prima vera azione i padroni di casa passano subito avanti: straordinaria percussione a sinistra di Leao che salta due avversari e mette dentro per, lesto ad anticipare tutto con il sinistro per il momentaneo 1-0. Dopo un infortunio muscolare per Pellegri, uno degli osservati speciali del match, arriva il raddoppio al 18? con, abile a ...

Advertising

SerieA : Fantastica vittoria per il @acmilan ?? I gol di #Kessie e #Saelemaekers portano 3 punti per i ??? #MilanSalernitana… - sportmediaset : Serie A, #MilanSalernitana 2-0: rossoneri sul velluto con #Kessie e #Saelemaekers. #SportMediaset… - radioradiomilan : Avevo previsto il gol di #Saelemaekers non immaginavo invece la prestazione de luxe di #Krunic, a mio avviso il mig… - MI_Pringsewu : RT @SerieA: Fantastica vittoria per il @acmilan ?? I gol di #Kessie e #Saelemaekers portano 3 punti per i ??? #MilanSalernitana #SerieATIM??… - marcovarini : RT @sportface2016: #MilanSalernitana, #Suma festeggia con i gol di #Kessie e #Saelemaekers (VIDEO) -