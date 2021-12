Highlights e gol Roma-Inter 0-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

DiMarzio : Ancora in gol Juanito #Gomez. Pareggio fra #Legnago e #ProSesto ???? - DiMarzio : Il #Seregno reagisce al momento negativo e batte #Trento ???? - GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - gilnar76 : Highlights e gol Pescara Juve Primavera: le immagini del match – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-3: video, gol e highlights: Haaland ne fa uno, Lewandowski due. Il Bayern vince a… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Glie idi Watford - Manchester City , match valevole per la quindicesima giornata di Premier League 2021/2022 , in cui gli uomini guidati da Pep Guardiola si sono imposti con un netto 3 - ...Il video con glie idi Borussia Dortmund - Bayern Monaco , big match valido per la 14esima giornata della Bundesliga 2021/2022. In una partita infinita, in cui sono stati assegnati ben 10 minuti di ...Highlights e gol Pescara Juve Primavera, le immagini del pareggio di oggi tra gli abruzzesi e i baby bianconeri E‘ terminata un un pareggio la sfida di oggi tra il Pescara e la Juve Primavera. Biancon ...Il video con gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, big match valido per la 14esima giornata della Bundesliga 2021/2022. In una partita infinita, in cui sono stati assegnati ben 10 ...