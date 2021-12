Due ippopotami positivi al Covid in uno zoo del Belgio: “Primo contagio in questa specie” (Di sabato 4 dicembre 2021) Due ippopotami dello zoo di Anversa, nel nord del Belgio, affetti da raffreddore, sono risultati positivi al Covid 19: lo ha annunciato il parco faunistico che li ospita, precisando che è la prima volta che questa specie contrae il virus. Questi animali hanno sempre il naso umido ma “questa volta hanno espulso del muco che abbiamo testato per precauzione”, ha detto il veterinario dello zoo Francis Vercammen, citato in una nota. “Ho sottoposto i campioni al test del Covid-19, che ha dato questo risultato sorprendente. Per quanto ne so, questa è la prima contaminazione identificata in questa specie”. Nel mondo – ha precisato – , questo virus è stato segnalato, tra gli animali, principalmente tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Duedello zoo di Anversa, nel nord del, affetti da raffreddore, sono risultatial19: lo ha annunciato il parco faunistico che li ospita, precisando che è la prima volta checontrae il virus. Questi animali hanno sempre il naso umido ma “volta hanno espulso del muco che abbiamo testato per precauzione”, ha detto il veterinario dello zoo Francis Vercammen, citato in una nota. “Ho sottoposto i campioni al test del-19, che ha dato questo risultato sorprendente. Per quanto ne so,è la prima contaminazione identificata in”. Nel mondo – ha precisato – , questo virus è stato segnalato, tra gli animali, principalmente tra le ...

