Ddl contro la violenza sulle donne | Bonetti | “Piano strategico per la tutela” LE MISURE

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge "per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica". Prevede piùalleche denunciano, con un sostegno anche economico, e un rafforzamento degli interventi cautelari sugli uomini maltrattanti. I dettagli

Ultime Notizie dalla rete : Ddl contro

Insomma tutte le misure previste nel, che si risolvono in un non trascurabile 'giro di vite' nei confronti dei violenti (fermo indiziario, aggravamento delle pene, attenuazione della possibilità ...... iniziata alle 9.30 con la cabina di regia di governo, in vista del Cdm che doveva dare il via libera (cosa che è avvenuta all'unanimità) alla violenza sulle donne ed esaminare il taglio ...Roma, 4 dic (Adnkronos) - "L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge per contrastare con maggiore efficacia la violenza contro le donne rappresenta una splendida notizia.Il disegno di legge Codice Rosso, ispirato al lavoro che il ministro Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker hanno svolto nella fondazione della onlus "Doppia Difesa", è stato approvato ieri in Consiglio ...