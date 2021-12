“Alex, te lo devo dire”. GF Vip, colpo di scena di Delia Duran: l’annuncio di Alfonso Signorini (Di sabato 4 dicembre 2021) Venerdì 3 dicembre un’altra puntata del “Grande Fratello Vip 6” è andata in onda su canale 5. Come sempre Alfonso Signorini ha riscaldato gli animi dei vipponi con frecciatine e video di confessionali inediti. Anche questo appuntamento è stato ricco di i colpi di scena sono stati tanti, a cominciare dalla clamorosa lite in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè, arrivate quasi alle mani e bloccate solo dall’intervento degli altri concorrenti. Durante la puntata si è tornati a parlare del rapporto tra Alex Belli e Solei Sorge e dei dubbi dell’influencer italo americana sul comportamento dei due e della dichiarazione fatta nei giorni scorsi dall’attore di Centovetrine. GF Vip 6, Delia Duran non entra e non parla con Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Venerdì 3 dicembre un’altra puntata del “Grande Fratello Vip 6” è andata in onda su canale 5. Come sempreha riscaldato gli animi dei vipponi con frecciatine e video di confessionali inediti. Anche questo appuntamento è stato ricco di i colpi disono stati tanti, a cominciare dalla clamorosa lite intta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè, arrivate quasi alle mani e bloccate solo dall’intervento degli altri concorrenti.te la puntata si è tornati a parlare del rapporto traBelli e Solei Sorge e dei dubbi dell’influencer italo americana sul comportamento dei due e della dichiarazione fatta nei giorni scorsi dall’attore di Centovetrine. GF Vip 6,non entra e non parla con...

Advertising

Matte51155344 : É chiaro che c’é un mega gruppo che governa nella casa ed é quello formato da : Katia Manila Soleil Alex Davide Man… - giulsw_u : RT @FlaviaGufetta: Devo dire che i ragazzi sono tutti piuttosto accoglienti con i nuovi arrivati, anche con quelli che potrebbero far loro… - svarionix : vabe Alex non lo commento nemmeno che devo commentá #gfvip - _alex_kind : @rykyjeypynaz Devo dire che la voce italiana la fa sembrare più rompicazzo di quello che è in realtà , quindi ti capisco se la odi - Asya2803891221 : RT @catiuz92: Guarda se mi devo ricredere e dire che Adriana >>>>>> Sonia Alex non è conteso da due donne. Smettetela di sminuire le donne… -