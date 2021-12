(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA - Lazio in difficoltà in difesa pronta ad appellarsi alla forza di Francesco. Il difensore biancoceleste hafavorevolila, avversaria di domani alle ore 18 a Genova.

Advertising

sportli26181512 : Acerbi portafortuna contro la Sampdoria: i numeri: Il difensore della Lazio pronto alla sfida: obiettivo vincere e… - LALAZIOMIA : Acerbi portafortuna contro la Sampdoria: i numeri -

Ultime Notizie dalla rete : Acerbi portafortuna

Corriere dello Sport.it

La Samp è anche la formazione contro cuiha vinto più partite in Serie A: ben 9 . I ... Servirà il miglior Leone: unin più per metteresi alle spalle il periodo non di certo ...... sin dai primi giorni di ritiro, ha gradito la sua abnegazione e duttilità, tanto che dopoe ... Una specie di, ma soprattutto è uno che quando serve, c'è sempre.ROMA - Lazio in difficoltà in difesa pronta ad appellarsi alla forza di Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste ha numeri favorevoli contro la Sampdoria, avversaria di domani alle ore 18 a Genova ...