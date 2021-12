VIDEO Charles Leclerc incidente a Jeddah: sbatte contro le barriere, Ferrari distrutta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Charles Leclerc è andato a sbattere violentemente contro le barriere nel corso delle prove libere 2 del GP di Arabia Saudita 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari alla curva 22 di questo tracciato velocissimo, dove la massima categoria automobilistica ha fatto il proprio debutto nella giornata odierna. Il 24enne è finito a muro con l’ala posteriore, girandosi poi nell’impatto e sbattendo così anche con l’ala anteriore. La Ferrari è stata gravemente danneggiata e adesso gli uomini del Cavallino Rampante saranno chiamati a un duro lavoro per riparare il danno. Di seguito il VIDEO dell’incidente di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)è andato are violentementelenel corso delle prove libere 2 del GP di Arabia Saudita 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il monegasco ha perso illlo della suaalla curva 22 di questo tracciato velocissimo, dove la massima categoria automobilistica ha fatto il proprio debutto nella giornata odierna. Il 24enne è finito a muro con l’ala posteriore, girandosi poi nell’impatto endo così anche con l’ala anteriore. Laè stata gravemente danneggiata e adesso gli uomini del Cavallino Rampante saranno chiamati a un duro lavoro per riparare il danno. Di seguito ildell’di ...

Advertising

zazoomblog : VIDEO Charles Leclerc incidente a Jeddah: sbatte contro le barriere Ferrari distrutta - #VIDEO #Charles #Leclerc… - imstupidcharles : ho paura di vedere il video di charles che va a muro - Beatrice_29_ : RT @S_Galimberti: Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella più pronta al cambiamento (Charles Darwin) ht… - CdeUniss : RT @S_Galimberti: Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella più pronta al cambiamento (Charles Darwin) ht… - snor_charles : RT @acmilan: From strength to strength with no sign of stopping: Sandro Tonali is your November @emirates MVP ?? In continua crescita: Sa… -