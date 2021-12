Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prima discesa libera della stagione, primo capolavoro di Sofia Goggia! A Lake Louise l'azzurra Trionfa con distacchi siderali e mette in fila la quinta vittoria di fila nelle ultime cinque discese ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Primalibera della stagione, primo capolavoro di SofiaA Lake Louise l'azzurraconsiderali e mette in fila la quinta vittoria di fila nelle ultime cinque discese ...

