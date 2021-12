Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati di nuovo nella notte (Di venerdì 3 dicembre 2021) nella notte Sophie e Gianmaria si sono baciati Ci eravamo lasciati con una litigata furiosa tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi solo la scorsa settimana. Complice la serata (forse), ma qualcosa ieri tra loro è scattato nuovamente, dato che nella notte l’ex tronista di Uomini e Donne e il manager si sono baciati di nuovo! L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 dicembre 2021)siCi eravamo lasciati con una litigata furiosa trasolo la scorsa settimana. Complice la serata (forse), ma qualcosa ieri tra loro è scattato nuovamente, dato chel’ex tronista di Uomini e Donne e il manager sidi! L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano di nuovo: “Ho fatto un disastro” - infoitcultura : Sophie Codegoni e Soleil Sorge: il colpo di scena che non ti aspetti al GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021/ Sophie Codegoni vs Maria Monsè 'Non c'è feeling tra noi', scoppia il 'letto gate' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, scoppia il letto-gate: Sophie Codegoni: «Con te non c'è feeling» - infoitcultura : Sophie Codegoni a rischio squalifica? Ecco cosa è successo nella Casa del Gf Vip 6 -