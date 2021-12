Sonia Bruganelli: “Quanta tristezza”, sui social è una vera furia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sonia Bruganelli torna sui social ma questa volta con delle parole davvero forti e pesanti che esprimono alla perfezione la sua rabbia: cosa è accaduto. Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip dove lei è una delle opinioniste insieme ad Adriana Volpe, ma sui social accade l’impensabile. Il Leggi su youmovies (Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna suima questa volta con delle parole davvero forti e pesanti che esprimono alla perfezione la sua rabbia: cosa è accaduto. Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip dove lei è una delle opinioniste insieme ad Adriana Volpe, ma suiaccade l’impensabile. Il

