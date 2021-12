Sicurezza informatica. Il Lazio apre la Scuola Regionale di Alta Formazione sulla Cyber-Security (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sarà l’apripista di una nuova stagione all’insegna dell’innovazione”, spiega Nicola Zingaretti. Entrerà in funzione fra sei mesi per evitare incidenti come quello di questa estate Leggi su repubblica (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sarà l’apripista di una nuova stagione all’insegna dell’innovazione”, spiega Nicola Zingaretti. Entrerà in funzione fra sei mesi per evitare incidenti come quello di questa estate

Advertising

silvanomarioni : I pilastri della sicurezza informatica: persone, processi e sistemi. #people #processes #systems - MastroBlockcha1 : Sembra facile comunicare ai propri capi le necessarie misure per garantire una Sicurezza Informatica di livello ade… - cybersec_feeds : RT @StivaleDigitale: Da un'indagine @Capgemini risulta che il 51% delle organizzazioni usa l'Intelligenza Artificiale per scovare le minacc… - bancadibologna : Banca di Bologna si impegna quotidianamente per la sicurezza informatica, per prevenire e contrastare i cyber-attac… - UnaTecnologia : Da un'indagine @Capgemini risulta che il 51% delle organizzazioni usa l'Intelligenza Artificiale per scovare le min… -