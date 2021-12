Shawn Michaels: “Triple H non tornerà finché non starà bene, non mi interessa quanto sia bravo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Triple H è finalmente tornato a farsi vedere, di recente. A settembre, The Game ha subito un intervento per un problema cardiaco rivelatosi poi più grave del previsto, ed un paio di settimane fa un filmato lo riprende in visita al nuovo quartier generale della WWE. HHH ha anche parlato in una breve intervento di Next In Line, il primo programma collegiale della WWE, quindi sembra che stia per tornare in pista. Ma quando tornerà effettivamente? Una grande squadra Shawn Michaels ha recentemente parlato con Jim Varsallone, fornendo un aggiornamento sulla salute di Triple H: “Gli ho detto: ‘Non mi interessa quanto sei bravo, stanne fuori, rimettiti in salute e concentrati su di te’. Il fatto è che ha messo su una squadra favolosa qui, ed è ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021)H è finalmente tornato a farsi vedere, di recente. A settembre, The Game ha subito un intervento per un problema cardiaco rivelatosi poi più grave del previsto, ed un paio di settimane fa un filmato lo riprende in visita al nuovo quartier generale della WWE. HHH ha anche parlato in una breve intervento di Next In Line, il primo programma collegiale della WWE, quindi sembra che stia per tornare in pista. Ma quandoeffettivamente? Una grande squadraha recentemente parlato con Jim Varsallone, fornendo un aggiornamento sulla salute diH: “Gli ho detto: ‘Non misei, stanne fuori, rimettiti in salute e concentrati su di te’. Il fatto è che ha messo su una squadra favolosa qui, ed è ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Shawn Michaels: 'Triple H non tornerà finché non starà bene, non mi interessa quanto sia bravo' -… - infoitcultura : The Undertaker: 'Non ho sempre apprezzato Shawn Michaels a livello umano' - TSOWrestling : Un incontro destinato a restare nella storia del wrestling #TSOW #TSOS -