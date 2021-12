Sci alpino, Sofia Goggia domina a Lake Louise in stile Lindsey Vonn e rifila un secondo e mezzo a tutte! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Semplicemente dominante. Nella prima discesa libera dell’anno a Lake Louise, Sofia Goggia offre al resto del mondo una dimostrazione di superiorità davvero disarmante. La bergamasca ha annichilito le avversarie, infliggendo distacchi abissali a tutte. Davvero incredibile la prestazione della campionessa olimpica in carica, che ha pennellato sulla neve canadese, generando velocità dalla prima porta alla linea del traguardo. Si tratta della dodicesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Goggia, la nona in discesa libera. La sensazione offerta oggi è che Sofia non abbia davvero rivali quando non commette errori. Se poi raggiunge la perfezione come oggi allora diventa assolutamente imbattibile. La “prima delle altre” al secondo posto è l’americana ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Semplicementente. Nella prima discesa libera dell’anno aoffre al resto del mondo una dimostrazione di superiorità davvero disarmante. La bergamasca ha annichilito le avversarie, infliggendo distacchi abissali a tutte. Davvero incredibile la prestazione della campionessa olimpica in carica, che ha pennellato sulla neve canadese, generando velocità dalla prima porta alla linea del traguardo. Si tratta della dodicesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per, la nona in discesa libera. La sensazione offerta oggi è chenon abbia davvero rivali quando non commette errori. Se poi raggiunge la perfezione come oggi allora diventa assolutamente imbattibile. La “prima delle altre” alposto è l’americana ...

