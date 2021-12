PS4 Rilasciato PS4 Tools Homebrew V1 32

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dallo sviluppatore xXxTheDarkprogramerxXx arriva un altro fantastico aggiornamento di PS4con la nuova versione 1.32. PS4è unche permette di avere moltissimi strumenti dove poter verificare la temperatura della PS4,la versione del firmware,le informazioni di sistema,un metodo di ricarica FTP,abilitare o disabilitare diverse opzioni dei trofei e tante altre caratteristiche tutte da provare.Vi ricordo che il programma è in continuo sviluppo prossimamente ci saranno ulteriori novità.Restate sintonizzati sul nostro sito per ulteriori notizie Registro modifiche: Freccia in giù Aggiunto un metodo di ricarica a caldo FTP Pulsante Le informazioni di sistema sono ora visualizzate all’interno di una finestra di dialogo Il pulsante Opzioni ora presenta il menu delle ...

