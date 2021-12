Peng Shuai, Flavia Pennetta: “Decisione Wta è enorme e importante” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una “Decisione enorme”. Questo il giudizio di Flavia Pennetta sulla scelta della Wta di sospendere i tornei in Cina per il caso della tennista scomparsa, e poi riapparsa in un video ma tra i dubbi del mondo, Peng Shuai. “Un gesto importante – aggiunge in un’intervista a Repubblica- perché di solito il sindacato femminile è molto prudente e ci pensa tre volte. Mi sa che hanno informazioni che noi ancora non conosciamo, e che apprenderemo solo in futuro”. Ieri anche Djokovic è intervenuto a sostegno della Decisione Wta: “Gli fa onore. Un gesto bello. Spero che anche gli altri, e anche l’Atp, continuino a tenere i riflettori accesi sul caso Peng. Anzi, spero che anche gli altri sportivi, altri campioni, entrino in scena mostrando ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una “”. Questo il giudizio disulla scelta della Wta di sospendere i tornei in Cina per il caso della tennista scomparsa, e poi riapparsa in un video ma tra i dubbi del mondo,. “Un gesto– aggiunge in un’intervista a Repubblica- perché di solito il sindacato femminile è molto prudente e ci pensa tre volte. Mi sa che hanno informazioni che noi ancora non conosciamo, e che apprenderemo solo in futuro”. Ieri anche Djokovic è intervenuto a sostegno dellaWta: “Gli fa onore. Un gesto bello. Spero che anche gli altri, e anche l’Atp, continuino a tenere i riflettori accesi sul caso. Anzi, spero che anche gli altri sportivi, altri campioni, entrino in scena mostrando ...

