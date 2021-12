Milan, ufficiale: tempi di recupero per Simon Kjaer in sei mesi | News (Di venerdì 3 dicembre 2021) Attraverso una nota apparsa sul sito, il Milan comunica che Kjaer starà lontano dai campi da gioco per sei mesi dopo l'operazione al ginocchio Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 dicembre 2021) Attraverso una nota apparsa sul sito, ilcomunica chestarà lontano dai campi da gioco per seidopo l'operazione al ginocchio

Ultime Notizie dalla rete : Milan ufficiale Kjaer fuori sei mesi: il comunicato del Milan Per mezzo di un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan informa che il forte difensore danese ex Roma e Palermo è stato operato al ginocchio dopo l'infortunio rimediato al 4' del ...

Kjaer, il Milan conferma: 6 mesi di stop, stagione finita Il comunicato ? Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ...

UFFICIALE – Il Milan sbarca sulla piattaforma Kuaishou: le info Pianeta Milan UFFICIALE – Kjær, stagione finita! Il difensore del Milan dovrà stare fermo 6 mesi Con una comunicazione ufficiale del Milan, la squadra fa sapere che Simon Kjær dovrà stare fermo sei mesi dopo l’operazione. “Il Milan con una nota ufficiale comunica che il centrale danese è stato ...

Calciomercato Milan, infortunio Kjaer: stagione finita, i possibili sostituti L'infortunio costringerà Kjaer a stare fermo ai box per almeno sei mesi, quindi mettendo a rischio il resto della stagione. Il Milan torna sul mercato per ...

