Mendes, l'agente più potente del calcio globale che non è solo un agente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

repubblica : Inchiesta Juve, i pm puntano Ronaldo: interrogatorio in vista per il suo agente Mendes [di Sarah Martinenghi] - capuanogio : Alla ricerca della carta #Ronaldo che non si trova, i pm hanno deciso di chiamare a rispondere alle loro domande an… - ClaudioACM1899 : RT @CalcioFinanza: Juventus-CR7, Procura pronta a convocare l'agente Jorge Mendes sulla «carta segreta» tra club e giocatore - _vincentlab : RT @CalcioFinanza: Juventus-CR7, Procura pronta a convocare l'agente Jorge Mendes sulla «carta segreta» tra club e giocatore - Alex46115579 : RT @CalcioFinanza: Juventus-CR7, Procura pronta a convocare l'agente Jorge Mendes sulla «carta segreta» tra club e giocatore -