Lazio, il falconiere Bernabé torna all’Olimpico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Era il 16 novembre scorso, poco più di un mese fa, quando Juan Bernabé, falconiere della Lazio e ‘papà’ dell’aquila Olympia, si esibiva in un saluto fascista rivolto ai tifosi biancocelesti. Era da poco finita la partita con l’Inter, la Lazio aveva vinto e tutti erano felici. Così Bernabé, acclamato dalla folla, si era diretto sotto alla Tribuna Tevere. Lì gli smartphone hanno ripreso il fattaccio: Bernabé ha disteso il braccio destro verso i tifosi e ha urlato ‘Duce, Duce’. Appalusi (solo di alcuni tifosi sugli spalti) e risa, giù il sipario. Il video ha poi fatto il giro del web, ed ecco la bufera. La condanna è arrivata da ogni parte, anche dalla Lazio stessa, che il girono dopo ha sospeso con effetto immediato il falconiere. Ieri, nel pre-partita ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Era il 16 novembre scorso, poco più di un mese fa, quando Juandellae ‘papà’ dell’aquila Olympia, si esibiva in un saluto fascista rivolto ai tifosi biancocelesti. Era da poco finita la partita con l’Inter, laaveva vinto e tutti erano felici. Così, acclamato dalla folla, si era diretto sotto alla Tribuna Tevere. Lì gli smartphone hanno ripreso il fattaccio:ha disteso il braccio destro verso i tifosi e ha urlato ‘Duce, Duce’. Appalusi (solo di alcuni tifosi sugli spalti) e risa, giù il sipario. Il video ha poi fatto il giro del web, ed ecco la bufera. La condanna è arrivata da ogni parte, anche dallastessa, che il girono dopo ha sospeso con effetto immediato il. Ieri, nel pre-partita ...

