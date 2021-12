Il Collegio | Alessandro Carnevale è un professore di arte anche nella realtà | le sue parole sul docu-reality

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) È uno dei professori più amati de Ilfa pdel cast deldi Rai 2 da 4 anni come docente di, ma insegna questa disciplinavita reale. In un’intervista ha spiegato meglio il suo punto di vista su Il, sull’e sulla sua professione di divulgatore.dine Il: la sua prospettiva sul mondo In un’intervista per Fanpage.it, celebredide Il, ha potuto raccontarsi nei ...