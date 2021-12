Il caos Soleil Sorge e Alex Belli, lui rincara la dose: "Amo tutte e due" (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la confessione di Alex Belli in sauna, dove ha amesso di essere innamorato di Soleil Sorge, era inevitabile che questa sera... Leggi su today (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la confessione diin sauna, dove ha amesso di essere innamorato di, era inevitabile che questa sera...

Ultime Notizie dalla rete : caos Soleil L'Isola dei Famosi: Soleil Sorge nuova opinionista? Questo perché Soleil Sorge non è proprio ben vista dai fan del GF Vip 6: infatti, per tutto il caos accaduto con Alex Belli, la giovane viene considerata solo un burattino con poca personalità. ...

Scoppia la rissa dietro le quinte: caos al Gf La miccia della duscussione si è accesa quando Adriana Volpe ha attaccato Soleil Sorge. L'opinionista ha definito la gieffina " offensiva " e " irrispettosa ", mentre Sonia Bruganelli l'ha difesa a ...

Scoppia la rissa dietro le quinte: caos al Gf Vip il Giornale L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge nuova opinionista? L'Isola dei Famosi arriverà nel 2022 e forse Soleil Sorge potrebbe fare l'opinionista nella trasmissione. Sarà vero?

Scoppia la rissa dietro le quinte: caos al Gf Vip Durante l'ultima puntata si è consumata un'accesa lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A raccontarlo è stata la Volpe: "Ecco cosa è successo durante la pubblicità" ...

