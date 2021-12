È Stata La Mano Di Dio: Sorrentino e il viaggio esistenziale (Di venerdì 3 dicembre 2021) “È Stata La Mano Di Dio” è il film più intimo di Paolo Sorrentino, un compendio del suo cinema. E celebra a tutto tondo la “sua” amata Napoli Una delle personalità più influenti dal punto di vista cinematografico, non solo in Italia ma nel mondo. Se il Belpaese è tornato a dire la sua nell’establishment internazionale, buona parte del merito è sicuramente suo. E così ora Paolo Sorrentino, forse il talento più florido della scuola italiana degli anni 2000 insieme a Matteo Garrone, torna alla ribalta ancora una volta. “È Stata La Mano Di Dio” è infatti il nuovo “parto” del suo cinema. Il film ci presenta un Sorrentino alle prese con i suoi soliti vizi e le sue solite virtù, ma si caratterizza per essere totalmente diverso da tutti gli altri. “È ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) “ÈLaDi Dio” è il film più intimo di Paolo, un compendio del suo cinema. E celebra a tutto tondo la “sua” amata Napoli Una delle personalità più influenti dal punto di vista cinematografico, non solo in Italia ma nel mondo. Se il Belpaese è tornato a dire la sua nell’establishment internazionale, buona parte del merito è sicuramente suo. E così ora Paolo, forse il talento più florido della scuola italiana degli anni 2000 insieme a Matteo Garrone, torna alla ribalta ancora una volta. “ÈLaDi Dio” è infatti il nuovo “parto” del suo cinema. Il film ci presenta unalle prese con i suoi soliti vizi e le sue solite virtù, ma si caratterizza per essere totalmente diverso da tutti gli altri. “È ...

