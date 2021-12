VIDEO | MLW Fusion Alpha #11

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Torna la Major League Wrestling con il suo show “” denominato per l’occasione. Nell’episodio di questa settimana in programma diversi match di cartello, fra cui la finale della Opera Cup 2021 fra TJP e Davey Richards. Di seguito la card dell’evento e il player per seguire l’episodio on-demand o in diretta a partire dall’1:00 del 1° dicembre: •2021 Opera Cup Finals: Davey Richards vs. TJP •Sea Stars vs. Top Dogs •KC Navarro vs. Warhorse

We begin with a video package for the Opera Cup. Your announcers are Joe Dombrowski and Rich Bocchini. Match Number One: KC Navarro versus Warhorse. Navarro leaps over Warhorse an ...Davey Richards is now the 2021 Opera Cup Tournament winner after defeating TJP in the main event of tonight’s MLW Fusion: Alpha. This 20-minute contest was a nailbiter, with both men mirroring each ...