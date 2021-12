Maltempo, a singhiozzo i collegamenti per Capri (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri – Le pessime condizioni del mare ed il cattivo tempo continuano a tenere semi isolata Capri. A mantenere i collegamenti con la terraferma anche oggi sono stati i traghetti e le navi veloci della Caremar che hanno effettuato solamente quattro partenze dall’isola. La prima nave a mollare gli ormeggi dal porto di Capri è stata la nave lenta Fauno delle 6.40, a seguire la motonave veloce isola di Capri alle 10.20, la nave lenta delle 11.00 mentre l’ultima corsa dall’isola azzurra è stata effettuata nuovamente alle 15.35 con la nave veloce. I tempi di percorrenza tra Napoli e Capri, a causa delle forti onde, sono stati più lunghi del solito toccando circa le due ore di viaggio. Il meteo prevede un’ intensificazione del Maltempo fino a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le pessime condizioni del mare ed il cattivo tempo continuano a tenere semi isolata. A mantenere icon la terraferma anche oggi sono stati i traghetti e le navi veloci della Caremar che hanno effettuato solamente quattro partenze dall’isola. La prima nave a mollare gli ormeggi dal porto diè stata la nave lenta Fauno delle 6.40, a seguire la motonave veloce isola dialle 10.20, la nave lenta delle 11.00 mentre l’ultima corsa dall’isola azzurra è stata effettuata nuovamente alle 15.35 con la nave veloce. I tempi di percorrenza tra Napoli e, a causa delle forti onde, sono stati più lunghi del solito toccando circa le due ore di viaggio. Il meteo prevede un’ intensificazione delfino a ...

