Magrini Aifa | Mi sento responsabile per i ritardi sulla terza dose

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Sul ritardo dellamiperché, affidandoci a studi che prevedevano una copertura dei vaccini superiore ai sei mesi, abbiamo cercato di non anticiparla. Però in emergenza si cambiano decisioni se emergono nuovi dati, come é successo. Ma va preso con fiducia, senso di comunità e senso di unità del Paese”: lo ha detto il direttore generale dell’, Nicola, nella trasmissione ‘Otto e mezzo’ de La7. “Noi comesiamo favorevoli, per coerenza della nostra storia, alla persuasione, al convincimento e alla volontarietà delle vaccinazioni, perché é la miglior strada per essere uniti. L’obbligo é un fattore che potrebbe dividerci ulteriormente, invece. Ma la decisione spetta al decisore politico”, ha aggiunto