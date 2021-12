Lutto In Casa Bonolis: “Ci Mancherai Tanto!” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e attuale opinionista del Gf Vip, ha pubblicato su Instagram un commovente post in memoria di un caro amico di famiglia da poco scomparso. Si tratta del dottor Laser, celebre medico, molto conosciuto nel mondo dello Sport e dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli! Sonia Bruganelli in Lutto: morto il dottor Laser In queste ultime ore, Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un commovente e tristissimo post in ricordo di un caro amico recentemente scomparso. Un post molto diverso da quelli che in genere pubblica la moglie di Bonolis, sempre molto attiva sui social, dove non disdegna di postare scatti in cui mette in mostra il suo grande amore per il glamour e il lusso. Per questo, Sonia è spesso criticata dagli utenti social. Questa volta però, il tenore del post è ben diverso. ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sonia Bruganelli, moglie di Paoloe attuale opinionista del Gf Vip, ha pubblicato su Instagram un commovente post in memoria di un caro amico di famiglia da poco scomparso. Si tratta del dottor Laser, celebre medico, molto conosciuto nel mondo dello Sport e dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli! Sonia Bruganelli in: morto il dottor Laser In queste ultime ore, Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un commovente e tristissimo post in ricordo di un caro amico recentemente scomparso. Un post molto diverso da quelli che in genere pubblica la moglie di, sempre molto attiva sui social, dove non disdegna di postare scatti in cui mette in mostra il suo grande amore per il glamour e il lusso. Per questo, Sonia è spesso criticata dagli utenti social. Questa volta però, il tenore del post è ben diverso. ...

