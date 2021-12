Lazio - Udinese 4 - 4 | pioggia di reti e rossi all' Olimpico

Advertising

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-4 Udinese #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - LALAZIOMIA : PAGELLE – Patric ma cosa fai? Reina fai qualcosa. Milinkovic e Pedro ci provano - iam_camilla98 : che partita é stata lazio udinese ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Udinese

Dall' 1 - 3 del primo tempo al 4 - 4 finale: nel mezzo succede di tutto, con annessi rimpianti sia dellasia dell'. Si comincia con quelli dei padroni di casa, che di fatto al 79' avevano completato una rimonta clamorosa grazie alle reti di Immobile , Pedro , Milinkovic - Savic e Acerbi , ...Deulofeu 6,5 : con i suoi movimenti manda in grande difficoltà sia il centrocampo che la difesa della. Al 44' trova anche l'assist per Molina. Nel secondo tempo cala, ma la sua prova è positiva.ROMA (ITALPRESS) – Lazio e Udinese danno vita a una partita ricca di colpi di scena che si conclude con uno spettacolare pareggio per 4-4. La Lazio rimane così al nono posto a quota 22, mentre ...Il tabellino di Lazio-Udinese. Marcatori: 16', 32' Beto (UDI), 34' Immobile (LAZ), 44' Molina (UDI). Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; ...