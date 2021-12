Il marito di Carla Fracci | “Ogni tanto mi appare”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In collegamento con Oggi è un altro giorno c’è Beppe Menegatti, ildi. L’ultima volta li abbiamo visti insieme nella stessa casa, la mancanza è evidente; un uomo dalla sensibilità straordinaria come lo era la vera Divina. “La sublime donna che mi ha lasciato solomie mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa”. Tenerissimo il suo racconto: “Quando mimi dice una parola bellissima ‘abbi pazienza ci rivedremo e dici a tutti gli amici che il mio amore per loro è intatto e che tante persone si ricordano dopo avere fatto questo volo verso il cielo…’”. L’emozione è forte, lo èvolta che si parla di. “Quando la ...

florestanocris1 : Dalla Bordone un ricordo di Carla Fracci e del marito Menegatti poi....... un'infornata indecente di frosci. - CorriereCitta : Beppe Menegatti: chi è, età, carriera, film, biografia, marito di Carla Fracci, figlio

Domenica 5 dicembre su Rai 1 va in onda, il film che celebra la vita e l'arte di Carla Fracci . In collegamento con Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il marito Beppe Menegatti racconta la vita senza la sua compagna di vita in modo molto toccante. 'Ci ...Chi è Beppe Menegatti, cosa sapere sul marito di Carla Fracci rimasto vedovo a maggio 2021: carriera e curiosità. Classe 1929, Beppe Menegatti, all'anagrafe Giuseppe Menegatti, è noto per essere il marito della defunta etoile del balletto ...In collegamento con Oggi è un altro giorno c'è Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci. L'ultima volta li abbiamo visti insieme nella stessa casa, la mancanza è evidente; un uomo dalla sensibilità ...