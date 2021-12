Gimbe: in Fvg aumentati negli ultimi 7 giorni i positivi. + 8,1% (Di giovedì 2 dicembre 2021) In Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 24 al 30 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (586, contro i 503 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, pari all’8,1%, rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e in terapia intensiva (14%) occupati da pazienti Covid-19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia in regione. Per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, nell’ultima settimana Trieste segna ancora una volta il valore più alto tra le province italiane: 635. Gorizia, terza dopo Bolzano, registra 496, Udine 252, Pordenone 219. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 dicembre 2021) In Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 24 al 30 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmenteper 100.000 abitanti (586, contro i 503 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, pari all’8,1%, rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e in terapia intensiva (14%) occupati da pazienti Covid-19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazionesull’andamento della pandemia in regione. Per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, nell’ultima settimana Trieste segna ancora una volta il valore più alto tra le province italiane: 635. Gorizia, terza dopo Bolzano, registra 496, Udine 252, Pordenone 219. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha ...

