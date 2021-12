Giacomo Urtis fa delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale | “Una persona molto | molto | molto famosa”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La durata del Grande Fratello Vip6 è stato prolungata fino a marzo. I concorrenti del reality show non conoscono, ancora la nuova data prevista per la finale, ma già sospettano che possa esserci questo cambio di programma. Carmen Russo ha già dichiarato di volersi ritirare a dicembre, anche in caso venga annunciato un prolungamento. Proprio per sopperire a eventuali abbandoni del cast, la produzione del Grande Fratello Vip6 ha deciso di scegliere nuovi inquilini per la Casa più spiata d’Italia. Sono già entrati Maria Monsé, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini, Biagio D’Anelli e. Il chirurgostar è alla sua seconda avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma il Vip è già riuscito a far parlare di sé.ha recentemente fatto...