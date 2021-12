Elisabetta Gregoraci | capelli cortissimi e neri | irriconoscibile così

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 2 dicembre 2021)in questa foto conha stravolto completamente il suo look. Se siete affezionati alla sua lunga chioma castana resterete senza parole. Ma andiamo a scoprirla in tutta la sua bellezza!-Altranotiziaè una conduttrice amatissima dal pubblico a casa. Dolce, bella, elegante e sempre con il sorriso sulle labbra. Una persona con grandi valori e dotata di una certa sensibilità, come abbiamo avuto modo di scoprire anche nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip appena passata. Ma se siamo abituati a vederla conlunghi lunghi, lisci o leggermente mossi, con questa foto inedita concorti e ...