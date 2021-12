Cosa dice l'ultima circolare del Viminale ai prefetti sul green pass (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - A decorrere dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale anti Covid "viene esteso, tra l'altro, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché a quello della polizia locale. Si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento". È quanto scrive il capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, in una circolare inviata ai prefetti, applicativa delle misure introdotte con il decreto che istituisce il cosiddetto super green ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - A decorrere dal 15mbre l'obbligo vaccinale anti Covid "viene esteso, tra l'altro, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché a quello della polizia locale. Si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento". È quanto scrive il capo di gabinetto del, Bruno Frattasi, in unainviata ai, applicativa delle misure introdotte con il decreto che istituisce il cosiddetto super...

