Ciclismo | Mark Cavendish verso il rinnovo con la QuickStep – Alpha Vynil Lefevere | “Sarà presente in ritiro”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La firma non è ancora ufficiale, ma, dopo diverse settimane di contrattazione, sembra essere sicura la conferma dinel roster della nuova. Il britannico al momento sta recuperando dal bruttissimo infortunio subito in pista dopo la caduta alla Sei Giorni di Gand, ma sta già guardando alla nuova stagione e continuerà a vestire la maglia del Wolfpack. Ad annunciarlo, con una dichiarazione chiara ad Het Nieuwsblad, è il team manager dello squadrone belga Patrick: “Abbiamo concluso.sicuramentenel. L’unica cosa è che non è autorizzato a volare dopo il collassamento polmonare subito alla Sei Giorni di Gand. Quindi stiamo lavorando ad una soluzione che ...

OA Sport

...memorabile in cui è stato in grado di bissare il successo ai campionati del mondo disu ... vincitore del Giro D'Italia 2021, il campione olimpico Richard Carapaz eCavendish, ritornato ai ...... anche la seconda annata nella massima serie delnon è stata soddisfacente per la ... al Tour de France, Julian Alpahilippe ha aperto le danze conquistando la frazione inaugurale e...La firma non è ancora ufficiale, ma, dopo diverse settimane di contrattazione, sembra essere sicura la conferma di Mark Cavendish nel roster della nuova QuickStep – Alpha Vynil. Il britannico al momen ...El ciclista británico Mark Beaumont ha desafiado todos los límites físicos y psicológicos en su aventura de dar la vuelta al mundo en su bicicleta en jornadas de más de 16 horas pedaleando. Un documen ...