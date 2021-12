Atalanta | Gosens conferma la ricaduta | “Dispiace | darò tutto per tornare rapidamente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema in allenamento che mi costringerà nuovamente a star fermo. Ho lavorato duro per rientrare al più presto, ma purtroppo può accadere. Miper la squadra e per i tifosi,pere fare quello che amo di più“. Così Robin, espressosi tramite il social network Instagram per quanto concerne il suo infortunio al bicipite femorale. Dopo le cattive sensazioni dopo il confronto con lo Young Boys e il lungo stop a partire dal 29 settembre, l’esterno sinistro dell’sembrava in procinto diin campo. Gian Piero Gasperini dovrà però attendere ancora per una tempistica imprecisata, in quanto il problema muscolare ha colpito ...