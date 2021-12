Android 12L debutta in Developer Preview, ma non sui Google Pixel (Di giovedì 2 dicembre 2021) Android 12L Developer Preview debutta oggi, ma a sorpresa non sui Google Pixel: la prima release riguarda il tablet Lenovo Tab P12 Pro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 2 dicembre 2021)12Loggi, ma a sorpresa non sui: la prima release riguarda il tablet Lenovo Tab P12 Pro. L'articolo proviene da Tutto

Ultime Notizie dalla rete : Android 12L Android 12L: arriva la prima Developer Preview, ma non sui Pixel Non capita di rado che i primi dispositivi in grado di testare una nuova versione di Android non siano dei Pixel (o dei Nexus, ai vecchi tempi), ma è esattamente ciò che succede con Android 12L, il primo aggiornamento intermedio del sistema operativo dopo diversi anni (l'ultimo risale addirittura alla versione 8 Oreo). La Developer Preview è infatti ora disponibile per il Lenovo ...

Lenovo Tab P12 Pro è il primo a ricevere la beta di Android 12L Immediatamente a valle del rilascio della prima versione stabile di Android 12 , abbiamo visto Google presentare a sorpresa Android 12L , una versione del suo sistema operativo pensata per dispositivi pieghevoli . Sapevamo che la prima beta di Android 12L sarebbe arrivata entro la fine dell'anno , e Lenovo Tab P12 Pro è il ...

Android 12L: arriva la prima beta per sviluppatori, ma solo su un dispositivo Everyeye Tech Android 12L: arriva la prima Developer Preview, ma non sui Pixel Google ha scelto come partner Lenovo, con il suo Tab P12 Pro presentato poco più di due mesi fa. Diverse cose ancora non funzionano.

Lenovo: è disponibile la DP1 di Android 12 per il Tab P12 Pro In queste ore Lenovo ha reso disponibile agli sviluppatori la Developer Preview 1 di Android 12L per il tablet Lenovo Tab P12 Pro.

