Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 1 12 21

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo vedete il sorriso compiaciuto di Isabella Ricci che ho scelto come immagine per aprire l’articolo? Bene, questa era esattamente la faccia che avevo anche io dopo lo show che ci ha regalato oggi Tina Cipollari a, dopo che ha sotterrato Armando Incarnato e dopo che è tornata ad essere la voce del popolo. Ve lo avevo detto ieri che mi sentivo confusa e disorientata per essermi trovata a concordare con Gianny Sperty, oggi per fortuna ogni cosa è tornata al proprio posto, Gianny è tornato a dire minch*ate e quindi io so che va tutto bene. Che poi, ok che Tina mi ha fatto godere e che la faccia di Isabella che guarda Armando come se fosse l’ultima caccola spiaccicatasedia, mi ha regalato soddisfazione, però voi vi rendete conto della clamorosa faccia come i glutei che ha sta gente? Io non mi capacito, vi giuro, ...