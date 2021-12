Tv in lutto per la morte dell’attore. Vittima di un incidente stradale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un terribile incidente è costato la vita all’attore di Sposa e pregiudizio. L’annuncio ufficiale è arrivato dalle sorelle con un post sui social. Il terrificante scontro frontale è avvenuto a Beerwah, nel Queensland. Da quando è venuta alla luce la scioccante notizia della morte, i fan hanno scritto tanti commenti su Twitter pregando per lui e la sua famiglia. Il terrificante scontro frontale è avvenuto a Beerwah, nel Queensland, in Australia. Dopo aver appreso della triste e prematura scomparsa dell’attore, le sue sorelle più giovani con il cuore spezzato hanno reso un sentito omaggio al loro “fratello orso e protettore”. Le suo fratello, Lauren ha detto che James James Ciseau, la star di Sposa e pregiudizio, era una valanga di energia e di sole e amava stare con le persone, parlare con loro e ascoltare i loro racconti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un terribileè costato la vita all’attore di Sposa e pregiudizio. L’annuncio ufficiale è arrivato dalle sorelle con un post sui social. Il terrificante scontro frontale è avvenuto a Beerwah, nel Queensland. Da quando è venuta alla luce la scioccante notizia della, i fan hanno scritto tanti commenti su Twitter pregando per lui e la sua famiglia. Il terrificante scontro frontale è avvenuto a Beerwah, nel Queensland, in Australia. Dopo aver appreso della triste e prematura scomparsa, le sue sorelle più giovani con il cuore spezzato hanno reso un sentito omaggio al loro “fratello orso e protettore”. Le suo fratello, Lauren ha detto che James James Ciseau, la star di Sposa e pregiudizio, era una valanga di energia e di sole e amava stare con le persone, parlare con loro e ascoltare i loro racconti. ...

Advertising

DPCgov : #29novembre Esprimiamo cordoglio per la scomparsa del volontario del @cnsas_official siciliano, Salvatore Laudani,… - crypicciau17 : RT @SaraCiti5: ma questa foto? basta vado in lutto per stasera… #AMICI21 #christianstefanelli - jjhyvck : si è tagliato i capelli … giornata di lutto internazionale non mi parlate più per favore vado a piangere fino a che… - __freckles__ : RT @dreamingtom: 16 dicembre ci sarà l’ultima puntata di un professore e quella sera per il twitter sarà lutto nazionale #UnProfessore - gioalbarosa : #Roma #trasportopubblico TRAGEDIA A CIRCO MASSIMO : convoglio #MetroB investe passeggero : morto ! Lutto per Tutti ?? -